Healthcare
May 11, 2020 / 10:51 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Neurocrine Biosciences Exercises Option To License Idorsia's Treatment For Pediatric Epilepsy

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Idorsia Ltd:

* NEUROCRINE BIOSCIENCES INC - EXERCISES OPTION TO LICENSE IDORSIA’S NOVEL TREATMENT FOR RARE PEDIATRIC EPILEPSY

* NEUROCRINE BIOSCIENCES - TO DEVELOP, COMMERCIALIZE ACT-709478, CLINICAL STAGE SELECTIVE T-TYPE CALCIUM CHANNEL BLOCKER FOR RARE PEDIATRIC EPILEPSY

* NEUROCRINE BIOSCIENCES INC - IDORSIA RECEIVES A $45 MILLION UPFRONT PAYMENT IN CASH

* NEUROCRINE BIOSCIENCES - IDORSIA WILL BE ENTITLED TO POTENTIAL DEVELOPMENT, REGULATORY MILESTONE PAYMENTS UP TO $365 MILLION,TIERED ROYALTIES ON NET SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

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