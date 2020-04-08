BRIEF-Neuronetics Cuts Expenses, Headcount Through Layoffs & Furloughs

April 8 (Reuters) - Neuronetics Inc:
* NEURONETICS, INC. ANNOUNCES PRELIMINARY FIRST QUARTER 2020 REVENUE, CORPORATE RESTRUCTURING, AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* WITHDRAWING PREVIOUSLY ANNOUNCED FULL YEAR 2020 GUIDANCE, WHICH WAS ISSUED ON MARCH 3
* CASH AND CASH EQUIVALENTS FINISHED AT $63.0 MILLION AS OF MARCH 31, 2020
* TAKEN RESTRUCTURING ACTIONS TO REDUCE EXPENSES INCLUDING REDUCTION IN DISCRETIONARY EXPENSES & HEADCOUNT THROUGH LAYOFFS & FURLOUGHS
* ESTIMATES OPERATING EXPENSES FOR FULL YEAR 2020 TO BE IN RANGE OF $58 TO $60 MILLION
* BEYOND YEAR 2020, RESTRUCTURING IS ESTIMATED TO REDUCE ANNUAL OPERATING EXPENSES BY $27 TO $29 MILLION
* IN PROCESS OF APPLYING FOR A PAYROLL PROTECTION PROGRAM LOAN UNDER RECENTLY PASSED CARES ACT Source text for Eikon: Further company coverage: