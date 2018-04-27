BRIEF-Neurosearch: Gefion To Launch A Takeover Offer On Neurosearch

April 27 (Reuters) - Neurosearch A/S:
* REG-DECISION ON LAUNCH OF CONDITIONAL, VOLUNTARY OFFER
* RECEIVED A NOTICE FROM GEFION GROUP INVESTMENTS A/S THAT GEFION DECIDED TO LAUNCH A CONDITIONAL, VOLUNTARY TAKEOVER OFFER
* NEUROSEARCH - GEFION OFFER TO ACQUIRE ENTIRE SHARE CAPITAL OF NEUROSEARCH (EXCLUDING ANY TREASURY SHARES) AGAINST CASH CONSIDERATION OF DKK 4.00 PER SHARE
* BOARD WITHDRAWS PROPOSAL FOR ANNUAL GENERAL MEETING TO DECIDE TO LIQUIDATE NEUROSEARCH
* RECOMMENDS SHAREHOLDERS TO VOTE AGAINST CONVERSION OF COMPANY INTO AN INVESTMENT COMPANY.
* BOARD RECOMMENDS NEUROSEARCH’S SHAREHOLDERS TO AWAIT THIS STATEMENT PRIOR TO POTENTIALLY ACCEPTING OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)