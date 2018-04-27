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April 27, 2018 / 8:02 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Neurosearch: Gefion To Launch A Takeover Offer On Neurosearch

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Neurosearch A/S:

* REG-DECISION ON LAUNCH OF CONDITIONAL, VOLUNTARY OFFER

* RECEIVED A NOTICE FROM GEFION GROUP INVESTMENTS A/S THAT GEFION DECIDED TO LAUNCH A CONDITIONAL, VOLUNTARY TAKEOVER OFFER

* NEUROSEARCH - GEFION OFFER TO ACQUIRE ENTIRE SHARE CAPITAL OF NEUROSEARCH (EXCLUDING ANY TREASURY SHARES) AGAINST CASH CONSIDERATION OF DKK 4.00 PER SHARE

* BOARD WITHDRAWS PROPOSAL FOR ANNUAL GENERAL MEETING TO DECIDE TO LIQUIDATE NEUROSEARCH

* RECOMMENDS SHAREHOLDERS TO VOTE AGAINST CONVERSION OF COMPANY INTO AN INVESTMENT COMPANY.

* BOARD RECOMMENDS NEUROSEARCH’S SHAREHOLDERS TO AWAIT THIS STATEMENT PRIOR TO POTENTIALLY ACCEPTING OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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