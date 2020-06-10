Healthcare
June 10, 2020 / 12:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Neurotrope Announces Strategic Partnership With BryoLogyx

1 Min Read

June 10 (Reuters) - Neurotrope Inc:

* NEUROTROPE ANNOUNCES STRATEGIC PARTNERSHIP WITH BRYOLOGYX FOR SUPPLY OF SYNTHETIC BRYOSTATIN-1 AND CONTINUATION OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE (NCI) TRIAL FOR CHILDHOOD LEUKEMIA

* NEUROTROPE - UNDER TERMS, BRYOLOGYX WILL SUPPLY CO WITH SPECIFIED AMOUNTS OF SYNTHETIC, GMP-GRADE BRYOSTATIN-1., MANUFACTURED BY AMRI GROUP

* NEUROTROPE - BRYOLOGYX WILL PAY FEE ON GROSS REVENUES GENERATED BY COMMERCIAL SALE OF BRYOSTATIN-1 PRODUCT SOLD BY BRYOLOGYX Source text for Eikon: Further company coverage:

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