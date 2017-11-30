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#Healthcare
November 30, 2017 / 7:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Neurovive says NVP015 program reaches milestone

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Neurovive Pharmaceutical Ab:

* NEUROVIVE‘S GENETIC MITOCHONDRIAL DISEASE PROGRAM NVP015 REACHES SIGNIFICANT MILESTONE

* SAYS ‍MOLECULES IN ITS NVP015 PROGRAM HAVE DEMONSTRATED POSITIVE EFFECTS IN EXPERIMENTAL MODELS OF GENETIC MITOCHONDRIAL DISEASE AND THAT A LEAD COMPOUND HAS BEEN SELECTED​

* SAYS ‍LEAD WAS SELECTED BASED ON TOLERABILITY, PLASMA STABILITY AND ORGAN DELIVERY, SPECIFICALLY TO BRAIN, AND WILL NOW BE TAKEN INTO FURTHER IN VIVO EXPERIMENTAL EFFICACY STUDIES AND PRECLINICAL DEVELOPMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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