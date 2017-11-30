BRIEF-Neurovive says NVP015 program reaches milestone

Nov 30 (Reuters) - Neurovive Pharmaceutical Ab:
* NEUROVIVE‘S GENETIC MITOCHONDRIAL DISEASE PROGRAM NVP015 REACHES SIGNIFICANT MILESTONE
* SAYS MOLECULES IN ITS NVP015 PROGRAM HAVE DEMONSTRATED POSITIVE EFFECTS IN EXPERIMENTAL MODELS OF GENETIC MITOCHONDRIAL DISEASE AND THAT A LEAD COMPOUND HAS BEEN SELECTED
* SAYS LEAD WAS SELECTED BASED ON TOLERABILITY, PLASMA STABILITY AND ORGAN DELIVERY, SPECIFICALLY TO BRAIN, AND WILL NOW BE TAKEN INTO FURTHER IN VIVO EXPERIMENTAL EFFICACY STUDIES AND PRECLINICAL DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: