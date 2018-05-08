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May 8, 2018 / 1:25 PM / in an hour

BRIEF-Nevsun Board Rejects Euro Sun-Led Non-Binding Unsolicited Proposal Citing Inadequate Value And Problematic Structure

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Nevsun Resources Ltd:

* NEVSUN BOARD REJECTS EURO SUN-LED NON-BINDING UNSOLICITED PROPOSAL, CITING INADEQUATE VALUE AND PROBLEMATIC STRUCTURE

* NEVSUN RESOURCES LTD - DIRECTORS UNANIMOUSLY REJECTED NON-BINDING UNSOLICITED PROPOSAL LED BY EURO SUN MINING & INCLUDING LUNDIN MINING CORP

* NEVSUN RESOURCES - NEVSUN DIRECTORS IS UNANIMOUS IN BELIEF THAT NON-BINDING UNSOLICITED PROPOSAL “FAILS TO REFLECT STRATEGIC VALUE OF OUR ASSET BASE” Source text for Eikon: Further company coverage:

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