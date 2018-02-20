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February 20, 2018 / 6:18 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-New Dimension To Acquire Portfolio Of Advanced Gold, Silver Properties In Argentina

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - New Dimension Resources Ltd:

* NEW DIMENSION TO ACQUIRE PORTFOLIO OF ADVANCED GOLD AND SILVER PROPERTIES IN SANTA CRUZ PROVINCE, ARGENTINA

* SAYS UPON SUCCESSFUL CLOSING OF TRANSACTIONS, ERIC ROTH TO BE APPOINTED PRESIDENT AND CEO AND DIRECTOR OF CO

* SAYS UPON SUCCESSFUL CLOSING OF PROPERTY ACQUISITION AGREEMENTS, FRED HEWETT WILL BE APPOINTED CHAIRMAN OF BOARD

* SAYS ENTERED PROPERTY ACQUISITION DEALS TO GET 100% INTEREST IN CERTAIN SANTA CRUZ PROVINCE GOLD-SILVER PROJECTS FROM SANDSTORM GOLD Source text for Eikon: Further company coverage:

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