BRIEF-New Flyer Qtrly Earnings Per Share Of ‍$1.21​

March 21 (Reuters) - New Flyer Industries Inc:
* NEW FLYER ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY TOTAL REVENUE $654.6 MILLION VERSUS $622.6 MILLION
* UNDER CURRENT NAFTA AGREEMENT, ALL SHELLS AND FINISHED BUSES AND COACHES MOVE ACROSS BORDER FREE OF ANY DUTIES
* COMPANY TODAY PAYS IMMATERIAL TARIFFS FOR NON-NAFTA SUPPLY.
* NEW FLYER-ANY AMENDMENTS TO NAFTA THAT WOULD IMPOSE DUTIES ON PARTS, SHELLS,FINISHED BUSES COULD HAVE FINANCIAL IMPACT GIVEN MATERIALS COMPRISE 69% OF COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: