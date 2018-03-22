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March 22, 2018 / 2:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-New Flyer Qtrly Earnings Per Share Of ‍$1.21​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - New Flyer Industries Inc:

* NEW FLYER ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE ‍$1.21​

* QTRLY TOTAL REVENUE $654.6 MILLION VERSUS $622.6‍​ MILLION

* ‍UNDER CURRENT NAFTA AGREEMENT, ALL SHELLS AND FINISHED BUSES AND COACHES MOVE ACROSS BORDER FREE OF ANY DUTIES​

* ‍COMPANY TODAY PAYS IMMATERIAL TARIFFS FOR NON-NAFTA SUPPLY.​

* 2018 DELIVERIES ARE EXPECTED TO BE 4,350 EU VEHICLES

* NEW FLYER-‍ANY AMENDMENTS TO NAFTA THAT WOULD IMPOSE DUTIES ON PARTS, SHELLS,FINISHED BUSES COULD HAVE FINANCIAL IMPACT GIVEN MATERIALS COMPRISE 69% OF COSTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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