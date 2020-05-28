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May 28, 2020 / 1:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-New Hope Corp Posts Qtrly Total Coal Sold 2,804 KT

1 Min Read

May 28 (Reuters) - New Hope Corporation Ltd:

* QTRLY QLD COAL OPERATIONS PRODUCED 58 MILLION TONNES OF COAL VERSUS 1.23 MILLION TONNES

* QTRLY TOTAL COAL SOLD 2,804 KT VERSUS 3,065 KT LAST YEAR

* QTRLY TOTAL SALEABLE COAL PRODUCTION 2,282 KT VERSUS 2,913 KT LAST YEAR

* COURT TO HEAR SPECIAL LEAVE APPLICATIONS OF WIGGINS ISLAND COAL EXPORT TERMINAL & LIQUIDATORS ON BEHALF OF NORTHERN ENERGY & COLTON COAL

* IF SPECIAL LEAVE IS GRANTED, CO WILL BE EXPOSED TO A LIABILITY UNDER DEED OF CROSS GUARANTEE OF ABOUT $155 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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