Healthcare
May 28, 2020 / 9:24 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-New Hope Corp Says Thermal Coal Demand & Price Declined Sharply Since Beginning Of April

1 Min Read

May 28 (Reuters) - New Hope Corporation Ltd:

* REDUCTION IN THERMAL COAL PRICE, LOWER PRODUCTION FROM CO’S QUEENSLAND COAL OPERATIONS TO NEGATIVELY IMPACT FINANCIAL PERFORMANCE IN H2

* DURING QUARTER, THERMAL COAL PRICES ON A USD BASIS WERE QUITE RESILIENT UP UNTIL END OF MARCH 2020

* THERMAL COAL DEMAND & PRICE DECLINED SHARPLY SINCE BEGINNING OF APRIL DUE TO REDUCED ELECTRICITY DEMAND ACROSS MOST GLOBAL MARKETS

* PRODUCTION ACROSS SITES NOT BEEN ADVERSELY AFFECTED AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC CONTROL MEASURES

* APPROVALS FOR NEW ACLAND STAGE 3 MINE CONTINUE TO BE STALLED Source text for Eikon: Further company coverage:

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