FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 8, 2018 / 8:25 PM / in an hour

BRIEF-New Relic Inc Reports Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.09

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - New Relic Inc:

* NEW RELIC ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09

* Q4 REVENUE $98.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $96.3 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q1 2019 REVENUE BETWEEN $104.5 MILLION AND $106.5 MILLION, REPRESENTING YEAR-OVER-YEAR GROWTH OF BETWEEN 30% AND 32%, RESPECTIVELY

* SEES FY 2019 REVENUE BETWEEN $452.0 MILLION AND $458.0 MILLION, REPRESENTING YEAR-OVER-YEAR GROWTH OF BETWEEN 27% AND 29%

* FY2019 REVENUE VIEW $450.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $103.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.