BRIEF-New Relic Inc Reports Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.09

May 8 (Reuters) - New Relic Inc:
* NEW RELIC ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2018 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09
* Q4 REVENUE $98.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $96.3 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q1 2019 REVENUE BETWEEN $104.5 MILLION AND $106.5 MILLION, REPRESENTING YEAR-OVER-YEAR GROWTH OF BETWEEN 30% AND 32%, RESPECTIVELY
* SEES FY 2019 REVENUE BETWEEN $452.0 MILLION AND $458.0 MILLION, REPRESENTING YEAR-OVER-YEAR GROWTH OF BETWEEN 27% AND 29%
* FY2019 REVENUE VIEW $450.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $103.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: