Healthcare
March 23, 2020 / 1:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-New Senior Investment Group Says We Had Two Communities With Reported Confirmed Cases For Covid-19

1 Min Read

March 23 (Reuters) - New Senior Investment Group Inc :

* NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC - AS OF MARCH 20, WE HAD TWO COMMUNITIES WITH REPORTED CONFIRMED CASES FOR COVID-19

* NEW SENIOR INVESTMENT GROUP - FOR CO’S OPERATOR HOLIDAY RETIREMENT, RESTRICTING ACCESS AT ALL COMMUNITIES TO ESSENTIAL VISITORS ONLY

* NEW SENIOR INVESTMENT GROUP - FOR CO’S OPERATOR HOLIDAY RETIREMENT, ROLLED OUT MEMD TO ALL RESIDENTS, A TELEHEALTH SERVICE

* NEW SENIOR INVESTMENT GROUP - TO DATE, WE HAVE NOT SEEN A MATERIAL IMPACT ON OCCUPANCY DUE TO COVID-19

* NEW SENIOR INVESTMENT GROUP - EXPECT TO SEE DECLINES IN LEASING ACTIVITY, ALTHOUGH TOO EARLY TO DETERMINE EXTENT OF IMPACT ON OCCUPANCY Source text for Eikon: Further company coverage:

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