Healthcare
May 29, 2020 / 1:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-New Trend Lifestyle Reduces Staffing And Negotiates Rent Reductions

1 Min Read

May 29 (Reuters) - New Trend Lifestyle Group PLC:

* NEW TREND LIFESTYLE - COVID-19 UPDATE

* NEW TREND LIFESTYLE GROUP PLC - HAS REDUCED STAFFING AND NEGOTIATED RENT REDUCTIONS WHEREVER POSSIBLE

* NEW TREND LIFESTYLE GROUP PLC - REDUCED STAFFING AND NEGOTIATED RENT REDUCTIONS WHEREVER POSSIBLE

* NEW TREND LIFESTYLE GROUP PLC - SEEKING TO RAISE NEW FUNDING TO MITIGATE AGAINST IMPACT ON CASHFLOW

* NEW TREND LIFESTYLE - GROUP HAS NOT BEEN ABLE TO TAKE ADVANTAGE OF SME AND BRIDGING LOANS THAT ARE BEING OFFERED BY LOCAL BANKS

* NEW TREND LIFESTYLE GROUP PLC - SEEKING TO RAISE NEW FUNDING TO MITIGATE AGAINST IMPACT ON CASHFLOW

* NEW TREND LIFESTYLE - ONGOING DISRUPTION CAUSED BY DECISION TO PHASE REOPENING OF ECONOMY IN SINGAPORE TO HAVE SIGNIFICANT ADVERSE EFFECT ON CASHFLOW Source text for Eikon: Further company coverage:

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