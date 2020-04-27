Healthcare
April 27, 2020 / 4:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-New Wave Holdings Gets Approval To Re-Commence Ops In Malaysia

1 Min Read

April 27 (Reuters) - New Wave Holdings Ltd:

* GETS APPROVAL FROM MALAYSIA’S MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY TO RE-COMMENCE OPERATIONS IN MALAYSIA

* ESTIMATE THAT REVENUE FROM MALAYSIAN UNITS FOR REST OF MCO PERIOD WILL BE AT ABOUT 30% OF PRE-MCO LEVEL

* FOR FY ENDING 31 MARCH 2021, ANTICIPATING SLOWER COLLECTION OF OUTSTANDING TRADE RECEIVABLES THAN FY20

* FOR FY ENDING 31 MARCH 2021, ANTICIPATING POTENTIALLY DEFAULTS OF PAYMENT FROM SMALLER BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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