Healthcare
March 26, 2020 / 12:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-New Wave Says Malaysian Ops Will Remain Closed Upto 14 April

1 Min Read

March 26 (Reuters) - New Wave Holdings Ltd:

* MALAYSIAN OPERATIONS WILL REMAIN CLOSED UPTO 14 APRIL 2020

* FACILITIES AND OFFICES IN SINGAPORE AND AT KUNSHAN AND SUZHOU IN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ARE CURRENTLY OPERATING AS USUAL

* EXPECT NEGATIVE IMPACT THAT COVID-19 PANDEMIC MAY ADVERSELY AFFECT GROUP’S EARNINGS CAPACITY FOR FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2021

* FACTORY AND OFFICE PREMISES IN MALAYSIA’S JOHOR AND PENANG WERE CLOSED AND ALL FACTORY OPERATIONS TEMPORARILY STOPPED

* COVID-19 MAY ADVERSELY AFFECT GROUP’S EARNINGS CAPACITY FOR FY ENDING 31 MARCH 2021

* DO NOT EXPECT TEMPORARY CLOSURE OF BUSINESS PREMISES TO HAVE MATERIAL FINANCIAL IMPACT ON EPS, NAV/SHARE OF GROUP FOR FY ENDING 31 MARCH Source text for Eikon: Further company coverage:

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