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May 10, 2018 / 12:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-New West Energy Services Inc. Announces Equity Position Of Financing Partner

Reuters Staff

1 Min Read

New West Energy Services Inc:

* NEW WEST ENERGY SERVICES INC. ANNOUNCES EQUITY POSITION OF FINANCING PARTNER

* NEW WEST ENERGY SERVICES - REACHED AGREEMENT WHERE NATIONS EQUIPMENT FINANCE WOULD ACQUIRE EQUITY STAKE IN CO

* NEW WEST ENERGY SERVICES INC - WILL ISSUE TO NATIONS 11.8 MILLION SHARES IN LIEU OF REPAYMENT OF $1.2 MILLION OWING BY NWE TO NATIONS

* NEW WEST ENERGY SERVICES - UPON CLOSING, NATIONS WOULD HOLD ABOUT 27 PERCENT OF CO’S OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

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