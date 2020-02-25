Chinese Labor Unrest
February 25, 2020 / 2:10 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-New World Department Store China Posts HY Revenue Of HK$1,360.7 Million

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - New World Department Store China Ltd :

* HY REVENUE HK$1,360.7 MILLION VERSUS HK$1,809.9 MILLION

* SAME-STORE SALES GROWTH FOR HY PERIOD DECLINED 12.4%

* NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD - HY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$142.4 MILLION VERSUS HK$89.7 MILLION

* RESOLVED NOT TO DECLARE INTERIM DIVIDEND FOR SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019

* PLANS TO EXPAND CONVENIENCE STORE BUSINESS TO PREMISES OUTSIDE OF ITS OWN NETWORK IN SECOND HALF OF 2020 FY

* ULTIMATE IMPACT TO GROUP’S BUSINESSES DUE TO VIRUS IS UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below