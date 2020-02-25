BRIEF-New World Department Store China Posts HY Revenue Of HK$1,360.7 Million

Feb 25 (Reuters) - New World Department Store China Ltd :
* SAME-STORE SALES GROWTH FOR HY PERIOD DECLINED 12.4%
* NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD - HY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$142.4 MILLION VERSUS HK$89.7 MILLION
* RESOLVED NOT TO DECLARE INTERIM DIVIDEND FOR SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019
* PLANS TO EXPAND CONVENIENCE STORE BUSINESS TO PREMISES OUTSIDE OF ITS OWN NETWORK IN SECOND HALF OF 2020 FY
* ULTIMATE IMPACT TO GROUP’S BUSINESSES DUE TO VIRUS IS UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)