Healthcare
April 24, 2020 / 2:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-New York City Comptroller Says Sent Letters To Executives Of Berkshire Hathaway, AIG, Liberty Mutual Insurance To End Business Ties With Coal Industry

1 Min Read

April 24 (Reuters) - NEW YORK CITY COMPTROLLER:

* NEW YORK CITY COMPTROLLER SAYS SENT LETTERS TO EXECUTIVES OF BERKSHIRE HATHAWAY, AIG, LIBERTY MUTUAL INSURANCE TO END BUSINESS TIES WITH COAL INDUSTRY

* NEW YORK CITY COMPTROLLER - CALLS ON BERKSHIRE HATHAWAY, AIG, LIBERTY MUTUAL INSURANCE TO CEASE UNDERWRITING ANY COAL PROJECTS

* NEW YORK CITY COMPTROLLER - CALLS ON BERKSHIRE HATHAWAY, AIG, LIBERTY MUTUAL INSURANCE TO DIVEST HOLDINGS IN COS THAT EXTRACT/DISTRIBUTE THERMAL COAL

* NEW YORK CITY COMPTROLLER SAYS LETTERS CITE BERKSHIRE HATHAWAY, AIG, LIBERTY MUTUAL INSURANCE'S COAL INVESTMENTS AS "INCOMPATIBLE" Source text : [ID:bit.ly/2yK2P36] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below