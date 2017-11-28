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BRIEF-New York & Company Announces Acquisition Of Fashion To Figure
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#Market News
November 28, 2017 / 11:57 AM / Updated an hour ago

BRIEF-New York & Company Announces Acquisition Of Fashion To Figure

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 28 (Reuters) - New York & Company Inc:

* NEW YORK & COMPANY, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF FASHION TO FIGURE

* NEW YORK & COMPANY - ‍EXPECTS TO FUND ENTIRE PURCHASE PRICE OF ACQUISITION OF INTELLECTUAL PROPERTY, SUBSEQUENT INVENTORY PURCHASES, WITH CASH ON HAND​

* NEW YORK & COMPANY - ‍ENTERED DEAL TO BUY CERTAIN ASSETS OF FASHION TO FIGURE INCLUDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATED TO FASHION TO FIGURE BRAND​

* NEW YORK & CO - EXPECTS TO FUND ENTIRE PURCHASE PRICE OF DEAL OF INTELLECTUAL PROPERTY, ANY SUBSEQUENT INVENTORY PURCHASES, WITH CASH ON HAND​

* NEW YORK & COMPANY INC - ‍ANTICIPATING HIRING CERTAIN FORMER EMPLOYEES OF FASHION TO FIGURE WHO ARE EXPECTED TO JOIN CO DURING Q4 2017​

* NEW YORK & COMPANY INC - ‍WILL ALSO BE NEGOTIATING WITH CERTAIN MARKET VENDORS IN AN EFFORT TO SECURE INVENTORY FOR ANTICIPATED RELAUNCH IN EARLY 2018​

* NEW YORK & CO- ENTERED ASSET PURCHASE AGREEMENT TO ACQUIRE CERTAIN ASSETS OF FASHION TO FIGURE FOR $1.4 MILLION IN CASH PLUS UPTO $1 MILLION OF FEES,EXPENSES​

* NEW YORK & COMPANY-‍DOES NOT EXPECT TO DISCUSS SPECIFIC FORECASTS,METRICS RELATED TO FASHION TO FIGURE DEAL ON CALL UNTIL LATER IN Q4 AFTER DEAL CLOSES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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