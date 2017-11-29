BRIEF-New York & Company, Inc. Announces Q3 Gaap Earnings Per Share $0.01

Nov 29 (Reuters) - New York & Company Inc:
* NEW YORK & COMPANY, INC. ANNOUNCES 2017 THIRD QUARTER RESULTS AND INTRODUCES Q4 GUIDANCE
* - TOTAL QUARTER-END INVENTORY INCREASED 1.4%, AS COMPARED TO END OF LAST YEAR‘S Q3
* - TOTAL INVENTORY AT END OF Q4 IS EXPECTED TO INCREASE IN MID SINGLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE OVER PRIOR YEAR Q4
* SEES FOR Q4 NET SALES TO BE UP BY A LOW SINGLE-DIGIT PERCENTAGE REFLECTING POSITIVE COMPARABLE STORE SALES
* - CAPITAL EXPENDITURES FOR Q4 OF FISCAL YEAR 2017 ARE PROJECTED TO BE BETWEEN $4.0 MILLION AND $6.0 MILLION
* - COMPARABLE STORE SALES ARE EXPECTED TO BE UP IN LOW SINGLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE FOR Q4 2017
* - TOTAL INVENTORY AT END OF Q4 IS EXPECTED TO INCREASE IN MID SINGLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE OVER PRIOR YEAR Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)