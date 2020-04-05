Healthcare
April 5, 2020 / 10:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-New Zealand Refining Says Refining NZ To Extend Reduced Production Operating Mode By 2 Months

1 Min Read

April 6 (Reuters) - New Zealand Refining Company Ltd :

* REFINING NZ TO EXTEND PERIOD IT IS OPERATING REFINERY IN REDUCED PRODUCTION MODE BY FURTHER 2 MONTHS TO AUG-END

* EXPECTS FURTHER PRODUCTION REDUCTIONS WILL BE REQUIRED IN RESPONSE TO COVID-19 IMPACT ON CUSTOMER DEMAND FOR TRANSPORT FUELS

* DURING THIS MODE OF OPERATION CUSTOMERS CONTINUE TO MEET FEE FLOOR OBLIGATIONS UNDER PROCESSING AGREEMENTS

* COMPANY PLANS TO ACHIEVE A CASH NEUTRAL SPEND RATE, TAKING INTO ACCOUNT FEE FLOOR AND REDUCED RAP INCOME Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below