Healthcare
March 17, 2020 / 12:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Neways Electronics Says Until Now No Unmanageable Coronavirus Impact On Supply Chain

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Neways Electronics International NV :

* UPDATE ON THE IMPACT OF THE CORONA VIRUS

* ON CORONAVIRUS: UNTIL NOW WE ARE NOT EXPERIENCING UNMANAGEABLE IMPACTS ON OUR SUPPLY CHAIN

* ON CORONAVIRUS: WE ENCOURAGE OUR OFFICE WORKERS TO WORK REMOTE AS MUCH AS POSSIBLE WHILE ENSURING A CLOSE COLLABORATION WITH OUR PRODUCTION AND EXTERNAL PARTNERS

* ON CORONAVIRUS: WE ARE CLOSELY MONITORING THIS ON A DAILY BASIS AND ARE PREPARED IF FURTHER MEASURES NEED TO BE TAKEN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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