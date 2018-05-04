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May 4, 2018 / 10:18 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Newell Brands Announces Agreement To Sell The Waddington Group To Novolex

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Newell Brands Inc:

* NEWELL BRANDS ANNOUNCES AGREEMENT TO SELL THE WADDINGTON GROUP TO NOVOLEX

* NEWELL BRANDS INC - GROSS PROCEEDS FROM DIVESTITURE ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $2.3 BILLION

* NEWELL BRANDS INC - EXPECTS TRANSACTION TO RESULT IN AFTER-TAX PROCEEDS OF APPROXIMATELY $2.2 BILLION

* NEWELL BRANDS - SIGNED DEAL TO SELL ITS WADDINGTON GROUP TO NOVOLEX HOLDINGS, A PROVIDER OF PAPER & PLASTIC PACKAGING PRODUCTS BACKED BY CARLYLE GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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