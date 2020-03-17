Healthcare
March 17, 2020 / 4:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Newgioco Provides Update On Italian Operations Due To Coronavirus Quarantine

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Newgioco Group Inc:

* NEWGIOCO PROVIDES UPDATE ON ITALIAN OPERATIONS DUE TO CORONAVIRUS QUARANTINE

* NEWGIOCO GROUP INC - ON MARCH 11, 2020, COMPANY REPORTED THAT APPROXIMATELY 150 BETTING SHOP LOCATIONS THROUGHOUT ITALY WERE TEMPORARILY CLOSED

* NEWGIOCO GROUP INC - CLOSING OF PHYSICAL LOCATIONS IN ITALY DOES NOT AFFECT COMPANY’S CONTINUING ONLINE AND MOBILE OPERATIONS

* NEWGIOCO GROUP - HAS BEEN PROCESSING ABOUT 200 - 300 ONLINE ACCOUNT APPLICATIONS DAILY SINCE GOVERNMENT IMPOSED QUARANTINE TOOK EFFECT ON MARCH 8 Source text for Eikon: Further company coverage:

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