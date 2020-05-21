Healthcare
May 21, 2020 / 11:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Newleaf Brands Agrees To Acquire Mindleap Health Inc

1 Min Read

May 21 (Reuters) - NewLeaf Brands Inc:

* NEWLEAF BRANDS AGREES TO ACQUIRE MINDLEAP HEALTH INC., DIGITAL HEALTH PLATFORM TO COMBINE MOOD, EMOTION AND HABIT TRACKING WITH TELE-HEALTH IN THE FIGHT AGAINST MENTAL ILLNESS

* NEWLEAF BRANDS INC - DEAL FOR C$3.5 MILLION

* NEWLEAF BRANDS INC - DEAL VALUE PAYABLE IN COMMON SHARES IN CAPITAL OF CO AT C$0.55/SHARE

* NEWLEAF BRANDS INC - SHALL ALSO ADVANCE C$500,000 IN DIRECT INVESTMENT INTO MINDLEAP UPON CLOSING OF DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below