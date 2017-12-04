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BRIEF-Newmark Group Sees IPO Of 30 Mln Shares Of Class A Common Stock Priced Between $19 And $22 Per Share
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#Market News
December 4, 2017 / 6:32 PM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Newmark Group Sees IPO Of 30 Mln Shares Of Class A Common Stock Priced Between $19 And $22 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Newmark Group Inc:

* NEWMARK GROUP INC SEES IPO OF 30.0 MILLION SHARES OF CLASS A COMMON STOCK PRICED BETWEEN $19 AND $22 PER SHARE - SEC FILING​

* NEWMARK GROUP - ADDS PNC CAPITAL MARKETS LLC, MIZUHO SECURITIES, CAPITAL ONE SECURITIES AND KEEFE, BRUYETTE & WOODS TO AMONG THE UNDERWRITERS TO IPO

* NEWMARK GROUP-ALSO ADDS SANDLER O’NEILL+ PARTNERS,RAYMOND JAMES,REGIONS SECURITIES,CASTLEOAK SECURITIES AND WEDBUSH SECURITIES TO UNDERWRITERS TO IPO Source text : bit.ly/2A2OaAe Further company coverage:

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