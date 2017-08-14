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BRIEF-NewRiver Reit says 430 million stg of unsecured debt facilities arranged
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August 14, 2017 / 6:22 AM / 3 hours ago

BRIEF-NewRiver Reit says 430 million stg of unsecured debt facilities arranged

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - NewRiver Reit Plc:

* £430 MILLION OF UNSECURED DEBT FACILITIES ARRANGED

* HAS SUCCESSFULLY ARRANGED £430 MILLION OF NEW UNSECURED DEBT FACILITIES, TO REPLACE MAJORITY OF ITS SECURED DEBT FACILITIES

* REFINANCING EXERCISE WILL PROVIDE COMPANY WITH A REDUCED COST OF DEBT, INCREASED FLEXIBILITY AND AN INCREASED DEBT MATURITY

* NEW FACILITIES WERE ARRANGED WITH MINIMAL BREAKAGE COSTS USING A SYNDICATE OF BANKS WITH WHOM NEWRIVER HAS ENJOYED LONG STANDING RELATIONSHIPS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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