Switzerland Market Report
December 9, 2019 / 4:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Newron Pharmaceuticals To Request Type A FDA Meeting

1 Min Read

Dec 9 (Reuters) - NEWRON PHARMACEUTICALS SPA:

* NEWRON PHARMACEUTICALS TO REQUEST TYPE A FDA MEETING PRIOR TO UNBLINDING OF STARS CLINICAL TRIAL DATA

* MEETING EXPECTED TO OCCUR WITHIN THIRTY DAYS OF FDA’S RECEIPT OF MEETING REQUEST AND MEETING PACKAGE

* STARS (SARIZOTAN TREATMENT OF APNEAS IN RETT SYNDROME) CLINICAL STUDY TO EVALUATE EFFECT OF SARIZOTAN IN PATIENTS WITH RETT SYNDROME

* STARS EXTENSION STUDY UNDERWAY WITH OVER 80% OF PATIENTS RECEIVING MEDICATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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