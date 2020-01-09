Switzerland Market Report
January 9, 2020 / 6:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Newron Starts Clinical Trial With Evenamide In Schizophrenia Patients

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - NEWRON PHARMACEUTICALS SPA:

* ANNOUNCES INITIATION OF NEW CLINICAL TRIAL WITH EVENAMIDE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA, FOLLOWING APPROVAL OF PLAN BY FDA

* EXPECTS INITIAL RESULTS FROM ADDITIONAL STUDIES IN RATS AND HUMANS IN Q3 2020

* WE EXPECT TO SUBMIT INITIAL RESULTS TO FDA IN Q3 2020, AND RESULTS FROM NEXT STUDY IN PATIENTS IN Q4 2020

* ACCEPTANCE OF RESULTS FROM STUDIES IN HUMANS AND TOXICOLOGY STUDIES TO ALLOW TO START PHASE III CLINICAL PROGRAM SHORTLY THEREAFTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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