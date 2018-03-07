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Media News
March 7, 2018 / 4:08 AM / in 13 hours

BRIEF-‍Newsweek Media Group says removed piece of potential code that disrupted Ad tracking and Ad viewability​

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Newsweek Media Group :

* NEWSWEEK MEDIA GROUP SAYS HAS BEEN ALERTED TO A PIECE OF POTENTIAL CODE THAT DISRUPTED AD TRACKING AND AD VIEWABILITY​

* ‍NEWSWEEK MEDIA GROUP SAYS THE PIECE OF CODE AFFECTED IBTIMES.SG, IBTIMES.CO.IN AND IBTIMES.CO.UK​

* NEWSWEEK MEDIA GROUP- ALSO CONDUCTING AN INTERNAL INVESTIGATION TO IDENTIFY INDIVIDUALS RESPONSIBLE​

* ‍NEWSWEEK MEDIA GROUP SAYS THE NEWSWEEK MEDIA GROUP IT TEAM IDENTIFIED THESE CODES AND REMOVED THEM PROMPTLY​ Source text for Eikon: [ID: nPn2nxCxta]

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