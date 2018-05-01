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May 1, 2018 / 12:51 AM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-Nexa Resources Reports Qtrly EPS $0.41

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Nexa Resources SA:

* QTRLY EARNINGS PER SHARE IS $0.41

* REITERATING FY 2018 GUIDANCE FOR MINING PRODUCTION, SMELTING SALES, CAPEX AND OPEX RELATED TO EXPLORATION AND PROJECT DEVELOPMENT

* QTRLY ZINC EQUIVALENT METAL PRODUCTION IN NEXA’S MINING OPERATIONS TOTALED 134.0KTON2 VERSUS TO 135.2KTON

* PRODUCTION,SALES IN FIRST HALF OF 2017 IMPACTED BY HEAVY RAINS,FLOODS IN PERU COMPARED TO A NORMALIZED SMELTING PERFORMANCE QUARTER

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.52 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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