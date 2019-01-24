Switzerland Market Report
January 24, 2019 / 7:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nexans Will Enhance Its Organization And Restructure Its European Operations

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - NEXANS SA:

* NEXANS ANNOUNCES A PROJECT TO ENHANCE ITS ORGANIZATION AND RESTRUCTURE ITS EUROPEAN OPERATIONS

* COMPLETE RESIZING OF THE ORGANIZATION THROUGH REFOCUSING ON ITS CORE BUSINESS GROUPS, SUPPRESSING REGIONAL STRUCTURES AND GREATLY REDUCING COMPLEXITY

* RESTRUCTURING PROJECT WOULD AFFECT 939 POSITIONS, AND WILL SEE THE CREATION OF 296 JOBS

* MAIN SOCIAL IMPACT WOULD BE IN GERMANY, FRANCE, SWITZERLAND AND, TO A LESSER EXTENT, BELGIUM, NORWAY AND ITALY.

* NEXANS WILL BE WORKING CLOSELY WITH ALL STAKEHOLDERS TO MINIMIZE THE SOCIAL IMPACT OF THE PROJECT IN ACCORDANCE TO APPLICABLE LAWS Source text for Eikon: [ID: nGNE877Xbx] Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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