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May 1, 2018 / 11:26 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nexstar Media Board Authorizes $200 Million Expansion Of Share Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Nexstar Media Group Inc:

* NEXSTAR MEDIA GROUP BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZES $200 MILLION EXPANSION OF SHARE REPURCHASE PROGRAM

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - EXPANSION BRINGS TOTAL CAPACITY UNDER NEXSTAR’S SHARE REPURCHASE PROGRAM TO APPROXIMATELY $252.4 MILLION

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - COMPANY ANTICIPATES FUNDING ANY SHARE REPURCHASES FROM ITS CASH FLOW FROM OPERATIONS

* NEXSTAR MEDIA GROUP- REMAINS CONFIDENT IN MEETING TARGET FOR AVERAGE ANNUAL FREE CASH FLOW OF SLIGHTLY IN EXCESS OF $600 MILLION FOR 2018/2019 CYCLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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