FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Nexstar Media Group To Acquire LKQD Technologies For $90 Mln
Sections
Featured
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
The Wider Image
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
California wildfires
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
The Force could be with Disney-Fox deal
Breakingviews
The Force could be with Disney-Fox deal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 7, 2017 / 12:17 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Nexstar Media Group To Acquire LKQD Technologies For $90 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Nexstar Media Group Inc:

* NEXSTAR MEDIA GROUP TO ACQUIRE LEADING DIGITAL VIDEO ADVERTISING INFRASTRUCTURE PLATFORM, LKQD TECHNOLOGIES, FOR $90 MILLION IN ACCRETIVE TRANSACTION

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - DEAL FOR $90 MILLION

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO NEXSTAR‘S OPERATING RESULTS AND FREE CASH FLOW​

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - DEAL DOES NOT MATERIALLY ALTER CO‘S LEVERAGE POSITION, TO BE FINANCED WITH CASH, FUNDS FROM CO‘S REVOLVING CREDIT FACILITY​

* NEXSTAR MEDIA - ‍SENIOR MEMBERS OF LKQD MANAGEMENT, INCLUDING CEO BRIAN DEFRANCESCO, CTO CHRISTOPHE CLAPP, ENTERED EMPLOYMENT AGREEMENTS WITH NEXSTAR​

* NEXSTAR MEDIA GROUP INC - ‍AFTER DEAL, LKQD WILL CONTINUE TO OPERATE ITS BUSINESS AS A DIVISION OF NEXSTAR DIGITAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.