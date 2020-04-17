Healthcare
April 17, 2020 / 8:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nexstim: Promising Clinical Outcomes Of First Patients In SmartFocus rTMS Treatment Of Major Depressive Disorder

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Nexstim Oyj:

* NEXSTIM REPORTS PROMISING CLINICAL OUTCOMES OF FIRST 55 PATIENTS COMPLETING SMARTFOCUS® RTMS TREATMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

* REPORTS CLINICAL OUTCOMES OF FIRST 55 PATIENTS WHO HAVE COMPLETED SMARTFOCUS® RTMS THERAPY FOR TREATMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (MDD) AT CLINICAL SITES IN UNITED STATES

* 40% OF PATIENTS COMPLETING TREATMENT ACHIEVED CLINICAL REMISSION AND 71% OBTAINED A CLINICAL RESPONSE AT END OF TREATMENT

* THESE OUTCOMES ARE HIGHER THAN WHAT IS USUALLY REPORTED FOR MDD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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