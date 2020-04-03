Healthcare
April 3, 2020 / 6:07 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Nexstim Updates Its Future Outlook For 2020

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Nexstim Oyj:

* REG-NEXSTIM PLC UPDATES ITS FUTURE OUTLOOK FOR THE FULL YEAR 2020

* NEXSTIM OYJ - CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIC HAVING A NEGATIVE IMPACT ON COMPANY’S BUSINESS ENVIRONMENT IT’S NO LONGER POSSIBLE TO GIVE AN ACCURATE NET SALES ESTIMATE FOR FULL YEAR 2020 BEFORE LENGTH OF HEALTH CRISIS IS BETTER KNOWN

* NEXSTIM OYJ - UPDATED FUTURE OUTLOOK: FULL YEAR 2020 OPERATING LOSS IS EXPECTED TO DECREASE IN COMPARISON TO YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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