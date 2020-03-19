Healthcare
March 19, 2020 / 2:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-NEXTDC Reaffirms FY20 Rev, Underlying EBITDA View

1 Min Read

March 19 (Reuters) - NEXTDC Ltd:

* TO DATE, THERE HAS BEEN NO NOTICEABLE CHANGE TO NEXTDC’S SALES PIPELINE AS A RESULT OF COVID-19

* REAFFIRMS ITS FY20 REVENUE AND UNDERLYING EBITDA GUIDANCE RECENTLY PROVIDED

* ALSO REAFFIRMS ITS FY20 CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE IN RANGE OF $320 MILLION TO $340 MILLION

* RISK OF ANY MATERIAL SUPPLY-SIDE IMPACTS TO CO’S OPERATIONS AND ONGOING DEVELOPMENTS ARE CURRENTLY CONSIDERED TO BE LOW

* UNDERLYING DEMAND FOR NEXTDC’S PREMIUM DATA CENTRE SERVICES IS EXPECTED TO REMAIN ROBUST

* BALANCE SHEET, DEBT POSITION ROBUST, WITH ABOUT A$450 MILLION OF CASH & COMMITTED UNDRAWN BANK FACILITIES AVAILABLE AS AT 29 FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

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