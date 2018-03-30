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March 30, 2018 / 2:23 PM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Nextera Energy And Jinkosolar Announce Deal For Millions Of Solar Panels

Reuters Staff

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Nextera Energy

* NEXTERA ENERGY AND JINKOSOLAR ANNOUNCE DEAL FOR MILLIONS OF SOLAR PANELS; JINKOSOLAR TO BEGIN MANUFACTURING SOLAR PANELS IN FLORIDA

* NEXTERA ENERGY INC SAYS ‍THAT IT IS COUNTERPARTY TO A MAJOR SUPPLY AGREEMENT THAT WAS ANNOUNCED BY JINKOSOLAR IN JANUARY​

* NEXTERA ENERGY INC - ‍COMPANIES AMENDED AGREEMENT THIS MONTH, AND JINKOSOLAR WILL SUPPLY NEXTERA ENERGY WITH UP TO 2,750 MEGAWATTS OF SOLAR MODULES​

* NEXTERA ENERGY INC - ‍IN CONJUNCTION WITH THE AGREEMENT, JINKOSOLAR IS OPENING ITS FIRST U.S. FACTORY IN JACKSONVILLE, FLORIDA​ Source text for Eikon:

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