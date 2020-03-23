Healthcare
March 23, 2020 / 11:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-NFI Group Update On Impact Of COVID-19 Pandemic

2 Min Read

March 23 (Reuters) - NFI Group Inc:

* NFI GROUP UPDATE ON IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC

* NFI GROUP INC - DEVELOPING AND IMPLEMENTING MITIGATION PLANS TO MANAGE ADVERSE IMPACTS OF PANDEMIC

* NFI GROUP - BOARD HAS DETERMINED TO TEMPORARILY REDUCE CO’S QUARTERLY DIVIDEND, FOR PERIOD JANUARY 1 TO MARCH 31, 2020, TO C$0.2125 PER COMMON SHARE

* NFI GROUP - CUSTOMERS, SUPPLIER PARTNERS HAVE EXPERIENCED SIGNIFICANT DISRUPTIONS RESULTING IN OPERATING, FINANCIAL PERFORMANCE IMPACTS FROM OVID-19 PANDEMIC

* NFI GROUP INC - WITHDRAWING FISCAL 2020 FINANCIAL GUIDANCE ISSUED ON MARCH 12, 2020

* NFI GROUP INC - SUSPENDED OR REDUCED BUS AND COACH PRODUCTION AND PART FABRICATION

* NFI GROUP INC - DECREASED OPERATING AND CAPITAL EXPENDITURES, INCLUDING DELAYS OF CERTAIN PROJECTS

* NFI GROUP INC - BOARD HAS DIRECTED CO TO TEMPORARILY SUSPEND BOARD FEES THAT ARE DUE APRIL 1, 2020

* NFI GROUP INC - DOES NOT HAVE ANY MATERIAL DEBT MATURITIES IN 2020

* NFI GROUP INC -

* NFI GROUP INC - INVESTIGATING AVAILABLE GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT AND RELIEF PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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