BRIEF-NGM Biopharmaceuticals Posts Quarterly Loss Per Share $0.28

May 13 (Reuters) - NGM Biopharmaceuticals Inc:
* NGM BIO PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* $328.5 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES AS OF MARCH 31, 2020
* NGM BIOPHARMACEUTICALS - RELATED PARTY REVENUE FROM COLLABORATION WITH MERCK FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2020 WAS $24.4 MILLION
* IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC, TO DATE, HAS NOT RESULTED IN A SIGNIFICANT IMPACT TO COMPANY’S DEVELOPMENT TIMELINES
* REMAIN ON TRACK WITH ALL PREVIOUSLY PROVIDED CLINICAL TRIAL TIMING GUIDANCE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.27, REVENUE VIEW $23.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: