Healthcare
May 6, 2020 / 11:54 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NIB Says FY20 Accounts To Likely Accommodate Various Provisions Associated With COVID-19

1 Min Read

May 7 (Reuters) - NIB Holdings Ltd:

* GRADUAL RETURN OF ELECTIVE SURGERY, ALLIED HEALTHCARE TREATMENT WILL HELP MAINTAIN CONSUMER CONFIDENCE IN PRIVATE HEALTH INSURANCE

* IN ARHI POSTPONED GENERAL APRIL 2020 PREMIUM INCREASE BY SIX MONTHS UNTIL OCTOBER 2020

* FY20 ACCOUNTS TO LIKELY ACCOMMODATE VARIOUS PROVISIONS ASSOCIATED WITH COVID-19

* OFFERING FRONTLINE HEALTHCARE WORKERS A $250 WELLNESS REBATE IN RECOGNITION OF THEIR ELEVATED RISK EXPOSURE

* NOT IN POSITION TO PROVIDE GUIDANCE FOR FY20 & BEYOND GIVEN ONGOING UNCERTAINTY

* IN FY20 EXPECT INVESTMENT INCOME WILL BE WELL DOWN ON PREVIOUS YEARS

* EXPECT TO BE BETTER PLACED TO CALCULATE SAVINGS IN JUNE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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