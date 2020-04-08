Healthcare
April 8, 2020 / 6:02 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nicox Outlines Plans To Progress NCX 4251 Into Phase 2b Trial

1 Min Read

April 8 (Reuters) - NICOX SA:

* OUTLINES PLANS TO PROGRESS NCX 4251 INTO PHASE 2B TRIAL FOLLOWING POSITIVE MEETING WITH FDA

* AGREEMENT REACHED WITH U.S. FDA FOR NCX 4251 PHASE 2B TRIAL DESIGNS IN BOTH ACUTE EXACERBATIONS OF BLEPHARITIS AND REDUCTION OF SIGNS AND SYMPTOMS OF DRY EYE DISEASE.

* NCX 4251 HAS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT IN BLEPHARITIS AND IN DRY EYE DISEASE

* BASED ON POSITIVE OUTCOME OF DANUBE CLINICAL TRIAL, WE WILL CONTINUE DEVELOPMENT WITH 0.1% ONCE A DAY DOSE OF NCX 4251 - HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below