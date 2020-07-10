Healthcare
July 10, 2020 / 5:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nicox Sells Its Remaining Stake In VISUfarma For 5 Million Euros

1 Min Read

July 10 (Reuters) - NICOX SA:

* NICOX STRENGTHENS CASH POSITION WITH DIVESTMENT OF ITS VISUFARMA SHAREHOLDING

* TRANSACTION IS SUBJECT TO CERTAIN APPROVALS AND IS EXPECTED TO CLOSE ON OR BEFORE JULY 23

* HAS SOLD ITS REMAINING STAKE IN VISUFARMA, A PAN-EUROPEAN OPHTHALMIC SPECIALTY PHARMACEUTICAL COMPANY, TO A SUBSIDIARY OF MAIN SHAREHOLDER, GHO CAPITAL, FOR EUR 5 MILLION

* STAKE CONSISTED OF SHARES IN UK HOLDING COMPANY OF VISUFARMA AND LOAN NOTES GRANTED BY VISUFARMA B.V. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below