Healthcare
May 19, 2020 / 2:51 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NIH-Funded Study To Investigate Pregnancy Outcomes Resulting From Covid-19 Pandemic

1 Min Read

May 19 (Reuters) - NIH :

* NIH-FUNDED STUDY TO INVESTIGATE PREGNANCY OUTCOMES RESULTING FROM COVID-19 PANDEMIC

* NIH - RESEARCHERS SEEK TO ESTABLISH RISK OF PREGNANT WOMEN WITH COVID-19 INFECTION TRANSMITTING VIRUS TO THEIR FETUS.

* NIH - RESEARCHERS WILL ANALYZE MEDICAL RECORDS OF UP TO 21,000 WOMEN TO EVALUATE, UNDERSTAND EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC DURING & AFTER PREGNANCY

* NIH - STUDY WILL TRACK MORE THAN 1,500 PREGNANT WOMEN CONFIRMED WITH COVID-19 INFECTION, MONITORING THEIR HEALTH FOR SIX WEEKS AFTER CHILDBIRTH

* NIH - STUDY WILL BE CONDUCTED BY RESEARCHERS IN THE MATERNAL-FETAL MEDICINE UNITS NETWORK Source text: [bit.ly/3g5loQI]

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