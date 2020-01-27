Switzerland Market Report
January 27, 2020 / 2:15 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ningbo Newbay Medical Technology Co Announces A License Agreement With Genentech

1 Min Read

Jan 27 (Reuters) - Roche Holding AG:

* NINGBO NEWBAY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. ANNOUNCES A LICENSE AGREEMENT WITH GENENTECH

* NINGBO NEWBAY MEDICAL-ENTERED LICENSING AGREEMENT WITH GENENTECH WHEREIN CO HAS BEEN GRANTED EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP, COMMERCIALIZE GDC-0570

* NINGBO NEWBAY MEDICAL TECHNOLOGY - UNDER AGREEMENT, GENENTECH WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT

* NINGBO NEWBAY MEDICAL TECHNOLOGY - GENENTECH WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE MILESTONE PAYMENTS LINKED TO CLINICAL, REGULATORY & COMMERCIAL SUCCESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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