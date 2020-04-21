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April 21, 2020 / 9:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Nissan Motor Sees Sales Stalling At 5 Mln Vehicles For Three Years - Nikkei

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Nikkei Asian Review:

* NISSAN MOTOR EXPECTS SALES TO STAY FLAT AT ROUGHLY 5 MILLION VEHICLES WORLDWIDE THROUGH FISCAL 2022 - NIKKEI

* NISSAN ALSO WANTS TO BOOST PROPORTION OF SHARED PARTS BETWEEN NISSAN & RENAULT TO OVER 70%, FROM ABOUT 40% TO CUT COSTS

* NISSAN CONSIDERING JOINT DEVELOPMENT OF AROUND 7 MODELS OF ELECTRIC CARS WITH FRENCH PARTNER AS WELL - NIKKEI

* NISSAN PLANS TO INTRODUCE EIGHT NEW MODELS IN NORTH AMERICA OVER NEXT TWO YEARS - NIKKEI Source text s.nikkei.com/2VqRmhV Further company coverage:

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