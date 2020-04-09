Healthcare
April 9, 2020 / 1:39 PM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-NMC Health Says Alvarez & Marsal Appointed As Administrators

1 Min Read

April 9 (Reuters) - NMC Health PLC:

* NMC HEALTH PLC - ALVAREZ & MARSAL APPOINTED AS ADMINISTRATORS

* NMC - APPOINTMENT WAS MADE BY HIGH COURT OF ENGLAND AND WALES IN RESPONSE TO PETITION PRESENTED BY ABU DHABI COMMERCIAL BANK

* NMC - IN ADMINISTRATION, EXISTING BOARD OF DIRECTORS OF NMC PLC CEASE TO HAVE DECISION MAKING POWERS WITH IMMEDIATE EFFECT

* NMC - NMC’S HOSPITALS, MEDICAL CENTRES, CARE FACILITIES AND OTHER OPERATIONS IN GROUP WILL CONTINUE TO OPERATE, UNDER EXISTING MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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