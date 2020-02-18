Healthcare
February 18, 2020 / 5:41 PM / a few seconds ago

BRIEF-NMC Health Says Continues To Seek Clarity From B R Shetty In Relation To Shareholding Arrangements

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - NMC Health PLC:

* NMC HEALTH PLC - STATEMENT REGARDING MAJOR SHAREHOLDINGS

* CO IS NOT ABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY INFORMATION RECEIVED FROM SHETTY OR THAT CONTAINED IN HIS PDMR NOTIFICATION

* BOARD HAS CONTINUED TO URGENTLY SEEK CLARITY FROM B R SHETTY IN RELATION TO SHAREHOLDING ARRANGEMENTS, HOLDINGS OF SHARES

* CONTINUES TO ENCOURAGE SHETTY, ADVISERS TO ASCERTAIN CORRECT LEGAL POSITION ABOUT OWNERSHIP OF SHARES WITHOUT FURTHER DELAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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