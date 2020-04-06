Healthcare
April 6, 2020 / 6:56 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-NMC In Talks With Lenders To Avoid Administration

1 Min Read

April 6 (Reuters) - NMC Health PLC:

* NMC HEALTH PLC - STATEMENT REGARDING ABU DHABI COMMERCIAL BANK

* NMC - BOARD IS IN DISCUSSIONS WITH ADCB AND OTHER CREDITORS TO ADDRESS CREDITORS’ CONCERNS

* NMC - BOARD IS IN DISCUSSIONS WITH ADCB AND OTHER CREDITORS TO HAVE APPLICATION WITHDRAWN

* NMC - BOARD IS IN DISCUSSIONS WITH ADCB AND OTHER CREDITORS TO AVOID APPOINTMENT OF ADMINISTRATORS

* NMC - RESOLUTION IS LIKELY TO INVOLVE MATERIAL CHANGES TO CORPORATE GOVERNANCE OF GROUP AND COMPOSITION OF BOARD ITSELF

* NMC - INFORMED BY LAWYERS ACTING FOR ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC THAT ADCB HAS FILED AN APPLICATION WITH FOR APPOINTMENT OF ADMINISTRATORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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