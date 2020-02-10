Healthcare
February 10, 2020 / 7:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NMC Says Legal Review Underway To Verify Interests Of B. R. Shetty & Associates In Co

1 Min Read

Feb 10 (Reuters) - NMC Health PLC:

* STATEMENT REGARDING MAJOR SHAREHOLDINGS

* INFORMED BY JOINT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN, BAVAGUTHU RAGHURAM SHETTY, THAT SHETTY AND HIS ADVISERS ARE IN PROCESS OF CARRYING OUT LEGAL REVIEW

* LEGAL REVIEW TO VERIFY TOTAL INTERESTS OF B. R. SHETTY, HIS ASSOCIATED FAMILY MEMBERS AND ASSOCIATED FAMILY HOLDING COS IN SHARES OF CO

* REVIEW ALSO HAS IMPLICATIONS FOR HOLDINGS OF SAEED MOHAMED BUTTI MOHAMED KHALFAN AL QEBAISI & KHALEEFA BUTTI OMAIR YOUSIF AHMED AL MUHAIRI

* EXPECTS TO REPORT FULL-YEAR 2019 RESULTS IN-LINE WITH MANAGEMENT’S EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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